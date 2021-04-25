Бабаев об удалении Ахметова в дерби: «Надо было еще кого-нибудь удалить, тогда игра была бы еще интереснее»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением об удалении полузащитника армейцев Ильзата Ахметова в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (0:1).
— В ЭСК будете обращаться?
— Посмотрим поподробнее эпизоды и примем решение.
— На первый взгляд, удаление Ахметова — эмоциональное решение?
— Надо было еще кого-нибудь удалить, тогда игра была бы еще интереснее. Дело не в том, как судья трактовал этот эпизод, а в том, что должна быть последовательность. Если такой строгий стиль судейства, то почему на 8 минуте не было предупреждения, когда Ларссон локтем попадает Щенникову в голову? Здесь большинство экспертов, как я понял, почитали, что можно было обойтись желтой, но удаление. Так что речь о последовательности, не более того. Не собираемся возмущаться, сниматься и так далее. Просто расстраивает, когда в одном и том же матче такой избирательный стиль судейства. Арбитр, если он строг, то должен быть строг во всех эпизодах, но не выборочно. Посмотрите эпизод на 8 минуте с Щенниковым.
— В Олича еще верите?
— Верим, конечно. Мы не склонны к импульсивным решениям.
(Севастиан Терлецкий)
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