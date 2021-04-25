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Джикия о матче с ЦСКА: «Подшутил над Жиго. Когда его нет, «Спартак» на ноль играет!»

19:47
Игорь Акинфеев и Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев и Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия после победы над ЦСКА (1:0) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи.

— «Спартак» последний раз играл на ноль еще 29 ноября. Вы замечали это?

— Я сейчас подшутил над Жиго. Когда его нет, мы на ноль играем! Но шутки шутками, а нам неприятно пропускать. Плохо, что мы пропускали в каждой игре. То, что мы сегодня сыграли на ноль в такой комбинации защитников, вдвойне приятно, так как у нас были большие проблемы в обороне. В целом молодцы, главное, что выиграли.

— Это самый слабый ЦСКА за последние годы?

— У них было много моментов. И у Рондона, и у Дзагоева, потом еще и в концовке был момент. Не мне решать, сильные или слабые.

«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — 46 баллов и шестая строчка.

(Артем Калинин)

Спартак — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры