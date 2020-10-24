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Азмун отстранен от тренировок «Зенита» до результата теста на коронавирус

15:51
Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отстранен от работы в общей группе до получения результата теста на коронавирус. Ранее стало известно, что 25-летний иранец не попал в заявку на матч 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

— После выходного Сердар Азмун почувствовал легкое недомогание, — приводит «РИА Новости» слова представителя пресс-службы «Зенита». — Решением тренерского штаба игрок был изолирован и отстранен от участия в тренировочном процессе и подготовки к матчу с «Рубином» до получения результатов теста на COVID-19.

Матч «Зенит» — «Рубин» состоится сегодня, 24 октября, начало — в 16.30 (мск).

Зенит — Рубин

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201024/azmun-1581342060.html

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