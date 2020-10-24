Азмун отстранен от тренировок «Зенита» до результата теста на коронавирус
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отстранен от работы в общей группе до получения результата теста на коронавирус. Ранее стало известно, что 25-летний иранец не попал в заявку на матч 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».
— После выходного Сердар Азмун почувствовал легкое недомогание, — приводит «РИА Новости» слова представителя пресс-службы «Зенита». — Решением тренерского штаба игрок был изолирован и отстранен от участия в тренировочном процессе и подготовки к матчу с «Рубином» до получения результатов теста на COVID-19.
Матч «Зенит» — «Рубин» состоится сегодня, 24 октября, начало — в 16.30 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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