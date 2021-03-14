Рондон готов праздновать голы в ворота «Зенита»

Форвард ЦСКА Саломон Рондон ответил на вопрос о том, будет ли он праздновать гол в ворота «Зенита», если ему удастся забить. Футболист ранее выступал за сине-бело-голубых.

«Буду ли я праздновать гол в ворота «Зенита»? Со мной такое случалось, когда я перешел из «Рубина» в «Зенит», — цитирует венесуэльца Marca 13 марта. — Я забил три гола и праздновал все три. Я нападающий, я живу за счет голов. Я взволнован, и я думаю, что праздновал бы (гол — Прим. «СЭ»). Конечно у меня остались очень приятные воспоминания о «Зените» и о городе».

31-летний Рондон выступал за «Зенит» с 2014 по 2015 год. Он провел за команду 37 матчей и забил 20 мячей. Вместе с «Зенитом» он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны. Матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Зенит» состоится 17 марта. Начало в 20.00 по московскому времени.