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Азмун купил двух коней из Австралии

12:15
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью «СЭ» рассказал о том, чем занимался на каникулах.

— Как провели отпуск? Что делали?

— Отдых был хорошим, хотя времени было не так много. И с семьей отдохнул, и лошадьми позанимался.

— Пару лет назад вы говорили, что у вас 18 лошадей. Сейчас сколько?

— Тридцать пять. Я и новых покупаю, и рождаются жеребцы от тех лошадей, что у меня есть. Недавно, например, купил двух коней из Австралии. Местные скачки знамениты на весь мир, там очень сильные скакуны.

Полностью интервью с Сердаром Азмуном читайте на сайте «СЭ»

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Гоша Чернов все материалы автора

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