Азмун купил двух коней из Австралии
12:15
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью «СЭ» рассказал о том, чем занимался на каникулах.
— Как провели отпуск? Что делали?
— Отдых был хорошим, хотя времени было не так много. И с семьей отдохнул, и лошадьми позанимался.
— Пару лет назад вы говорили, что у вас 18 лошадей. Сейчас сколько?
— Тридцать пять. Я и новых покупаю, и рождаются жеребцы от тех лошадей, что у меня есть. Недавно, например, купил двух коней из Австралии. Местные скачки знамениты на весь мир, там очень сильные скакуны.
Полностью интервью с Сердаром Азмуном читайте на сайте «СЭ»
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