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Азмун: «Легионеры, которые играют в России, усиливают чемпионат»

12:55
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью «СЭ» поделился мнением о лимите на легионеров в российской премьер-лиге.

— После провала сборной все снова заговорили о лимите на легионеров. Вы как относитесь к нему? — вопрос Азмуну.

— По-моему, те легионеры, которые играют в России, неплохо усиливают чемпионат. А если легионеры качественные, то и уровень турнира поднимается.

Полностью интервью с Сердаром Азмуном читайте на сайте «СЭ»

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Гоша Чернов все материалы автора

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