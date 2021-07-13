Азмун: «Легионеры, которые играют в России, усиливают чемпионат»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью «СЭ» поделился мнением о лимите на легионеров в российской премьер-лиге.

— После провала сборной все снова заговорили о лимите на легионеров. Вы как относитесь к нему? — вопрос Азмуну.

— По-моему, те легионеры, которые играют в России, неплохо усиливают чемпионат. А если легионеры качественные, то и уровень турнира поднимается.

Полностью интервью с Сердаром Азмуном читайте на сайте «СЭ»