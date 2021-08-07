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Азмун и Ерохин установили рекорд чемпионатов России

20:35
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«Зенит» в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России благодаря голам Сердара Азмуна и Александра Ерохина обыграл на своем поле «Краснодар» — 3:2.

После этого матча зенитовские бомбардиры с четырьмя голами в трех встречах возглавили бомбардирскую гонку. Азмун и Ерохин стали первым в истории турнира атакующим дуэтом, каждый представитель которого хотя бы однажды отличился в первом, втором и третьем турах.

Четыре пары — торпедовцы Паземов — Талалаев, зенитовцы Рондон — Халк, «быки» Ари — Смолов и железнодорожники Жемалетдинов — Смолов — на третьей игре свою серию останавливали.

Дуэты футболистов одной команды, забившие в двух и более первых турах чемпионата

Сезон

Команда

Футболисты

Туры

Голы

2020/21

Зенит

Сердар Азмун, Александр Ерохин

3

8 (4+4)

2014/15

Зенит

Саломон Рондон, Халк

2

6 (3+3)

2016/17

Краснодар

Ари, Федор Смолов

2

6 (2+4)

2021/22

Локомотив

Рифат Жемалетдинов, Федор Смолов

2

5 (3+2)

1994

Торпедо

Иван Паземов, Андрей Талалаев

2

4 (2+2)

Для «Зенита» трехматчевые голевые серии игроков на старте чемпионата не редкость. Ранее также ударно стартовали Данко Лазович, Александр Кержаков и Саломон Рондон. Тем не менее мяч в ворота «Локомотива» сделает Азмуна или Ерохина рекордсменами команды, ведь все их предшественники в четвертых турах отличиться не смогли.

Футболисты «Зенита», которые забивали в двух и более стартовых турах

Сезон

Игрок

Матчи

Голы

Туры

2011/12

Данко Лазович

Терек (г) — 1:0

14' (1:0)

3

Амкар (д) — 2:0

45' (2:0)

Спартак Нч (г) — 2:2

80' (2:1)

2012/13

Александр Кержаков

Амкар (д) — 2:0

37' (1:0), 62' (2:0)

3

Динамо (д) — 2:0

10' (1:0)

ЦСКА (г) — 3:1

13' (2:0)

2014/15

Саломон Рондон

Арсенал (г) — 4:0

18' (2:0)

3

Торпедо (д) — 8:1

33' (2:0), 54' (4:0)

Урал (г) — 2:1

74' (2:1)

2021/22

Сердар Азмун

Химки (г) — 3:1

33' (1:1)

3

Ростов (г) — 4:2

35' (2:0)

Краснодар (д) — 3:2

9' (1:0), 35' (2:1)

2021/22

Александр Ерохин

Химки (г) — 3:1

71' (2:1)

3

Ростов (г) — 4:2

30' (1:0), 90+6' (4:2)

Краснодар (д) — 3:2

44' (3:1)

1998

Сергей Герасимец

Спартак (д) — 2:1

32' (1:1)

2

ЦСКА (г) — 2:1

57' (2:0)

2003

Александр Кержаков

Сатурн (д) — 2:1

61' (2:1)

2

Локомотив (г) — 2:1

63' (2:1)

2004

Александр Кержаков

Ротор (д) — 3:2

62' (3:2)

2

Торпедо-Металлург (г) — 1:1

26' (1:0)

2005

Александр Кержаков

Динамо (д) — 4:1

50' (3:0)

2

Алания (г) — 3:0

64' (3:0)

2013/14

Данни

Краснодар (г) — 2:1

37' (2:0)

2

Рубин (г) — 1:2

6' (1:0)

2014/15

Халк

Арсенал (г) — 4:0

36' (3:0)

2

Торпедо (д) — 8:1

36' (3:0), 54' (5:0)

2015/16

Халк

Динамо (д) — 2:1

44' (1:1)

2

Урал (г) — 4:1

50' (2:0), 71' (3:1)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак 0
Нижний Новгород 2
1-й тайм

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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