Азмун и Ерохин установили рекорд чемпионатов России

«Зенит» в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России благодаря голам Сердара Азмуна и Александра Ерохина обыграл на своем поле «Краснодар» — 3:2.

После этого матча зенитовские бомбардиры с четырьмя голами в трех встречах возглавили бомбардирскую гонку. Азмун и Ерохин стали первым в истории турнира атакующим дуэтом, каждый представитель которого хотя бы однажды отличился в первом, втором и третьем турах.

Четыре пары — торпедовцы Паземов — Талалаев, зенитовцы Рондон — Халк, «быки» Ари — Смолов и железнодорожники Жемалетдинов — Смолов — на третьей игре свою серию останавливали.

Дуэты футболистов одной команды, забившие в двух и более первых турах чемпионата

Сезон Команда Футболисты Туры Голы 2020/21 Зенит Сердар Азмун, Александр Ерохин 3 8 (4+4) 2014/15 Зенит Саломон Рондон, Халк 2 6 (3+3) 2016/17 Краснодар Ари, Федор Смолов 2 6 (2+4) 2021/22 Локомотив Рифат Жемалетдинов, Федор Смолов 2 5 (3+2) 1994 Торпедо Иван Паземов, Андрей Талалаев 2 4 (2+2)

Для «Зенита» трехматчевые голевые серии игроков на старте чемпионата не редкость. Ранее также ударно стартовали Данко Лазович, Александр Кержаков и Саломон Рондон. Тем не менее мяч в ворота «Локомотива» сделает Азмуна или Ерохина рекордсменами команды, ведь все их предшественники в четвертых турах отличиться не смогли.

Футболисты «Зенита», которые забивали в двух и более стартовых турах