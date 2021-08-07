Азмун и Ерохин установили рекорд чемпионатов России
«Зенит» в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России благодаря голам Сердара Азмуна и Александра Ерохина обыграл на своем поле «Краснодар» — 3:2.
После этого матча зенитовские бомбардиры с четырьмя голами в трех встречах возглавили бомбардирскую гонку. Азмун и Ерохин стали первым в истории турнира атакующим дуэтом, каждый представитель которого хотя бы однажды отличился в первом, втором и третьем турах.
Четыре пары — торпедовцы Паземов — Талалаев, зенитовцы Рондон — Халк, «быки» Ари — Смолов и железнодорожники Жемалетдинов — Смолов — на третьей игре свою серию останавливали.
Дуэты футболистов одной команды, забившие в двух и более первых турах чемпионата
|
Сезон
|
Команда
|
Футболисты
|
Туры
|
Голы
|
2020/21
|
Зенит
|
Сердар Азмун, Александр Ерохин
|
3
|
8 (4+4)
|
2014/15
|
Зенит
|
Саломон Рондон, Халк
|
2
|
6 (3+3)
|
2016/17
|
Краснодар
|
Ари, Федор Смолов
|
2
|
6 (2+4)
|
2021/22
|
Локомотив
|
Рифат Жемалетдинов, Федор Смолов
|
2
|
5 (3+2)
|
1994
|
Торпедо
|
Иван Паземов, Андрей Талалаев
|
2
|
4 (2+2)
Для «Зенита» трехматчевые голевые серии игроков на старте чемпионата не редкость. Ранее также ударно стартовали Данко Лазович, Александр Кержаков и Саломон Рондон. Тем не менее мяч в ворота «Локомотива» сделает Азмуна или Ерохина рекордсменами команды, ведь все их предшественники в четвертых турах отличиться не смогли.
Футболисты «Зенита», которые забивали в двух и более стартовых турах
|
Сезон
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Туры
|
2011/12
|
Данко Лазович
|
Терек (г) — 1:0
|
14' (1:0)
|
3
|
|
|
Амкар (д) — 2:0
|
45' (2:0)
|
|
|
|
Спартак Нч (г) — 2:2
|
80' (2:1)
|
|
2012/13
|
Александр Кержаков
|
Амкар (д) — 2:0
|
37' (1:0), 62' (2:0)
|
3
|
|
|
Динамо (д) — 2:0
|
10' (1:0)
|
|
|
|
ЦСКА (г) — 3:1
|
13' (2:0)
|
|
2014/15
|
Саломон Рондон
|
Арсенал (г) — 4:0
|
18' (2:0)
|
3
|
|
|
Торпедо (д) — 8:1
|
33' (2:0), 54' (4:0)
|
|
|
|
Урал (г) — 2:1
|
74' (2:1)
|
|
2021/22
|
Сердар Азмун
|
Химки (г) — 3:1
|
33' (1:1)
|
3
|
|
|
Ростов (г) — 4:2
|
35' (2:0)
|
|
|
|
Краснодар (д) — 3:2
|
9' (1:0), 35' (2:1)
|
|
2021/22
|
Александр Ерохин
|
Химки (г) — 3:1
|
71' (2:1)
|
3
|
|
|
Ростов (г) — 4:2
|
30' (1:0), 90+6' (4:2)
|
|
|
|
Краснодар (д) — 3:2
|
44' (3:1)
|
|
1998
|
Сергей Герасимец
|
Спартак (д) — 2:1
|
32' (1:1)
|
2
|
|
|
ЦСКА (г) — 2:1
|
57' (2:0)
|
|
2003
|
Александр Кержаков
|
Сатурн (д) — 2:1
|
61' (2:1)
|
2
|
|
|
Локомотив (г) — 2:1
|
63' (2:1)
|
|
2004
|
Александр Кержаков
|
Ротор (д) — 3:2
|
62' (3:2)
|
2
|
|
|
Торпедо-Металлург (г) — 1:1
|
26' (1:0)
|
|
2005
|
Александр Кержаков
|
Динамо (д) — 4:1
|
50' (3:0)
|
2
|
|
|
Алания (г) — 3:0
|
64' (3:0)
|
|
2013/14
|
Данни
|
Краснодар (г) — 2:1
|
37' (2:0)
|
2
|
|
|
Рубин (г) — 1:2
|
6' (1:0)
|
|
2014/15
|
Халк
|
Арсенал (г) — 4:0
|
36' (3:0)
|
2
|
|
|
Торпедо (д) — 8:1
|
36' (3:0), 54' (5:0)
|
|
2015/16
|
Халк
|
Динамо (д) — 2:1
|
44' (1:1)
|
2
|
|
|
Урал (г) — 4:1
|
50' (2:0), 71' (3:1)
|
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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