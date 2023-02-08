Азеведу считает Дзюбу отличным игроком для «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Филипе Азеведу в комментарии для «СЭ» отреагировал на подписание контракта российского нападающего Артема Дзюбы с красно-зелеными.

«Артем Дзюба — игрок с большим международным опытом. Он отлично знает РПЛ. Однако Дзюба долгое время не играл. Поэтому его физическое состояние остается тайной. Могу сказать, что это отличный игрок для «Локомотива»», — сказал Азеведу «СЭ».

7 февраля стало известно, что Дзюба и Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. 8 февраля оба футболиста прошли медицинское обследование для завершения перехода в команду.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.