Защитник «Спартака» Айртон поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ против «Локомотива» и рассказал о советах одноклубника Андрея Ещенко.

— «Спартак» набрал наибольшее количество очков в матчах против московских команд? Я думаю, это не только в «Спартаке», — сказал Айртон на видео клубного телевидения красно-белых. — Ситуации подобные, что на дерби всегда особый настрой. Безусловно, мы выходим против любого соперника, чтобы победить. Победа в дерби имеет особый вкус, это всегда вдвойне приятнее.

Алексей Миранчук? Не только он у них классный игрок. Там вообще подбор хороший. Как его можно остановить? Быть внимательным, играть с самого начала, накрывать как можно выше, не давать времени и пространства для принятия решений.

Когда случится первый гол за «Спартак»? Всегда стараюсь забить и бью по воротам, но мяч больше в штангу попадает. Отдохну, сконцентрируюсь и постараюсь забить.

Советы от Ещенко? Постоянно идет подсказ рабочий, конструктивный. И в тренировках, и в игре. Когда бегу по той бровке, где находится скамейка, то Ещенко, не переставая что-то говорит. Ребята шутят, что он мой персональный тренер. Это здорово, у нас хорошие отношения. Он мой друг. Несмотря на языковой барьер, мы понимаем друг друга.

Отдых в Адлере? Это место напомнило мне немного Бразилию. Есть пляж, есть куда сходить. Хорошо провели время. Нужно было куда-то вырваться. Отвлечься от Москвы, футбола, от того неудачного чемпионата, прочистить голову в хорошей компании, с моим другом Понсе.

Встреча «Спартак» — «Локомотив» пройдет сегодня, 23 августа, начало — в 19.00 (мск).