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«Атлетико Минейро» арендует Фукса до конца 2023 года

Руслан Минаев
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«Атлетико Минейро» арендует защитника ЦСКА Бруно Фукса до конца 2023 года, сообщает бразильское издание Radio Itatiaia.

Инсайдер Иван Карпов добавляет, что соглашение обойдется бразильскому клубу в 400 тысяч долларов. Сумма выкупа составит 5 миллионов долларов.

23-летний Фукс присоединился к ЦСКА в августе 2020 года, провел за московский клуб 19 матчей и не отметился результативными действиями.

Помимо Фукса «Атлетико» рассматривал еще двух кандидатов в линию защиты, однако переговоры не были успешными.

Контракт футболиста с московской командой рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,8 миллиона евро.

Бруно Фукс
Футбол
ФК Атлетико Минейро
ФК ЦСКА (Москва)
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