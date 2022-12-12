Бывший тренер «Зенита» прокомментировал выступление Дзюбы в Турции

Бывший тренер «Зенита» Андреа Сканавино рассказал, что думает о провале нападающего Артема Дзюбы в чемпионате Турции.

«Меня лично не удивило, что у одного сложилось за границей после отъезда из Петербурга, а у другого нет. Рискну предположить, что это не удивило и тренерский штаб «Зенита». Почему? Вот это уже дополнительный вопрос, о котором мы не договаривались!» — сказал Сканавино.

7 ноября стало известно о расторжении контракта между российским футболистом и «Аданой Демирспор». На данный момент Дзюба является свободным агентом.

В составе «Аданы Демирспор» россиянин забил 1 гол в 5 матчах.

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