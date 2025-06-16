Полузащитник Зинович, призванный в армию Белоруссии, находится в расположении махачкалинского «Динамо»

Генеральный директор «Динамо» (Махачкала) Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Кирилла Зиновича, которого призвали в армию Белоруссии.

«Зинович находится в расположении команды, на сборе. Больше не хочется говорить по данной теме», — сказал Газизов «СЭ».

22-летний футболист в прошлом сезоне провел 33 матча и забил 1 гол.