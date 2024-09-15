Мостовой похвалил «Динамо» Махачкала за игру со «Спартаком»: «Умеют бороться и самоотверженно играть»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью красно-белых в матче с «Динамо» Махачкала (1:1) в рамках 8-го тура РПЛ.

«В любом случае я думаю, что ничего страшного не произошло. «Спартак» как был вверху таблицы, так там и остался. Да, была обидная осечка Литвинова, приведшая к автоголу, но его упрекнуть за это не в чем, ведь такое бывает. Стоит похвалить Махачкалу за то, что они могут так терпеть со «Спартаком», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» (15 очков) занимает пятое место в РПЛ. «Динамо» (9) идет девятым в турнирной таблице.

Денис Сафронов