Артем Ребров: «Что случилось на скамье? Не было там ничего, что вы придумываете?»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров после завершения матча 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:2) рассказал о конфликте с тренерским штабом самарцев.

— Что случилось на скамье?

— Не было там ничего, что вы придумываете?

Ранее сообщалось, что технический координатор «Спартака» Артем Ребров и спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко получили по желтой карточке за инцидент.