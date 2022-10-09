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9 октября, 16:28

Пиняев: «Думаю, у Ларина писем не меньше, чем у Кокорина с Мамаевым»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Антон Иванов
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев после завершения матча 12-го тура РПЛ против «Спартака» выразил поддержку бывшему директору академии «Чертаново» Николая Ларину.

Капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков поддержал экс-директора «Чертаново» Николая Ларина, которого приговорили к 3 годам лишения свободы.

После второго гола самарцев в ворота «Спартака» (2:5) защитник показал футболку с надписью «Свободу Николаю Ларину».

— Что вы придумали?

— Это не стоило придумывать. Тяжело осознавать. Человек, который больше всего в России сделал для детско-юношеского футбола... Ларин сделал столько, его вклад нельзя оценить. Хочется его поблагодарить. В том месте, где он находится, тяжело улыбаться. Хочется только поддерживать его. Все это сделал именно Николай Юрьевич.

— Готовится обращение в Москомспорт?

— Как только появится, думаю, об этом узнают. Надеемся, что сможем чем-то помочь Ларину. В силу разных причин многие не могут об этом говорить, но думаю, все понимают. Говорю за себя: сделаю все возможное, буду помогать финансово. Пишем письма, общаемся. Интересуемся его жизнью. Рассказываем, как нам его не хватает. Когда есть возможность общаться с человеком, надо это ценить.

Я написал несколько дней назад письмо. Кому-то Ларин уже ответил. Думаю, у него писем не меньше, чем у Кокорина с Мамаевым.

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы также постановил взыскать с Ларина 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Ранее суд признал функционера виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий Ларина составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.

Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Николай Ларин
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2
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3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
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 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
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 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
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 Урал 13 4 1 8 13-23 13
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 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
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 Факел 13 1 8 4 16-23 11
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