Дзюба о словах Комличенко про рукастого: «Хотел ответить некрасиво, но потом решил, что буду взрослее»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал высказывание форварда «Ростова» Николая Комличенко в свой адрес.

Ранее Дзюба заявил, что футболист ростовской команды весит «под 90 кг, а падает от дуновения ветра». Комличенко в ответ на это сказал: «Мне вообще неинтересно, что там рукастый говорит».

«Нет, мы не разговаривали. Я ему хотел ответить некрасиво, но потом решил, что буду повзрослее и ничего не скажу. Думаю, это воспитание такое, пусть останется на его совести», — цитирует Дзюбу matchtv.ru.

36-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. На счету 29-летнего Комличенко 8 мячей и 5 голевых пасов в 33 играх во всех турнирах.