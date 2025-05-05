Футбол
5 мая, 13:20

Дзюба о словах Комличенко про рукастого: «Хотел ответить некрасиво, но потом решил, что буду взрослее»

Руслан Минаев
Артем Дзюба и Николай Комличенко.
Фото Александр Федоров, Дарья Исаева., «СЭ»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал высказывание форварда «Ростова» Николая Комличенко в свой адрес.

Ранее Дзюба заявил, что футболист ростовской команды весит «под 90 кг, а падает от дуновения ветра». Комличенко в ответ на это сказал: «Мне вообще неинтересно, что там рукастый говорит».

«Нет, мы не разговаривали. Я ему хотел ответить некрасиво, но потом решил, что буду повзрослее и ничего не скажу. Думаю, это воспитание такое, пусть останется на его совести», — цитирует Дзюбу matchtv.ru.

36-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. На счету 29-летнего Комличенко 8 мячей и 5 голевых пасов в 33 играх во всех турнирах.

Источник: matchtv.ru
Артем Дзюба
Николай Комличенко
Футбол
ФК Акрон
ФК Ростов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • НВ

    :rooster:

    06.05.2025

  • napadenie

    как-будто у него монополия не только на руки, но и на язык. Привык, понимаешь, по-поводу и без втыкаться…

    05.05.2025

  • Valekka

    В стародавние времена,к нам в команду кто-то затащил такую загадку : "На старте стоят гомосек,алкоголик и наркот.На финише их ждут пи..р,бутылка водки и шприц.Дан старт-кто выиграет?"Назвав вариант,парень спрашивал : " Какой ответ?" И слышал : " Каждый болеет за свою команду!" Я давно слышал про это видео,но нахрен мне смотреть его? Что оно мне даст? Ничего,я смотрю игру Артёма и не задумываюсь о его развлечениях.Кто об этом видео рассусоливает? Тот,у которого нет значимых интересов и сам является дрочером-и рукастым,и языкастым!!

    05.05.2025

  • Gordon

    Это да. Но, как показывает практика, человек, которому есть, чем ответить, просто это делает, а не вот это всё.

    05.05.2025

  • Gordon

    Интересная версия, многое объясняет )

    05.05.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Тупоголовый ручечник до сих пор не понял, что ему всю жизнь жить с этим видео за спиной. И вспоминать его будут не только и, возможно, не столько как бомбардира)))

    05.05.2025

  • Дюшесс

    Комличенко до Дзюбы, как до Китая РАКОМ!

    05.05.2025

  • alexei zverev

    Типо если фамилия на о заканчивается, то хохол )))

    05.05.2025

  • Ilya Gudman

    Дзюба угомонись , мы все уже поняли что это ты , ник то какой замысловатый придумал , сразу видно умный )

    05.05.2025

  • Ilya Gudman

    Дзюба это ты ? ))) Хорош дрочить , разгрузка нервной системы )))

    05.05.2025

  • Berkut-7

    Дзюба воспитанный и как воспитанный человек , он всегда протирает руки влажной салфеткой перед тем , как перейти к основному блюду.

    05.05.2025

  • Степочкин

    Комличенко уже почти 30 лет, а всего 94 гола за сю карьеру у "ннападающего". Молчал бы лучше в тряпочкуу. В футбольном плане никто по сравнению с Дзюбой. Одним словом хохол, вместо дел оскорбления.

    05.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Ну вроде бы 68 лет уже,москвич,а всё в детство играешь!

    05.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    А я думаю кто ты!Спасибо представился!

    05.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    да уж тебя дурачка не перевоспитаешь!

    05.05.2025

  • bulavkin_gpn@mail.ru

    Рукоблуд...

    05.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    А ты будешь судьёй и коменнтатором на ринге!Купи себе щётку по металлу-язык чесать!

    05.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Ну во первых не он снимал,а эта проститутка!Вот её бы надо было привлечь за распространение порнографии!Обычный видеочат.Конечно,о последствиях всегда надо думать!Особенно в общениях с бля...ми!Смотри видео и дрочи,если невтерпёж!Разгрузка нервной системы-даже врачи советуют!

    05.05.2025

  • НВ

    кто бы говорил о воспитании, только не рукастый :stuck_out_tongue_winking_eye:

    05.05.2025

  • Ilya Gudman

    Так Дзюба уже заднюю дал , всем сразу говна наливает три ведра в ответ и не один год потом еще подкидывает ( благо в этом человека говна на четверых ) а тут решил не отвечать , ну прямо герой , поумнел на глазах )) Ну Ну .

    05.05.2025

  • Армеец

    Все так!Но снимать то на видео умному человеку зачем????

    05.05.2025

  • кампо

    Дзюба тоже не маленький, тут еще не известно кто кого...

    05.05.2025

  • Ilya Gudman

    Вася Уткин конечно шедеврально тролил это недоразумение )) Жаль его уже нет

    05.05.2025

  • Ilya Gudman

    Ты наш умненький , ты наш воспитанный , ой ржу )))) Чудо лицимерное )) Понимает ведь что Комличенко не Семак , этот детина при встрече может и по тупой голове настучать Дзюбе , поэтому и проглотил , умнее он будет , любитель комиксов и звездных войн , Сократ ты всея футбольной Руси )))

    05.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Дзюба всем доказал,что он отличный футболист!А кто там себя за что дергает и куда вставляет-это для озабоченных!Все такие ангелочки,у всех писечки и попочки только для горшочка!А копнёшь-толпы пид... и гомосеков!Ваше то какое дело сексуальные теоретики!

    05.05.2025

  • Джон Сильвер

    Я хоть несколько подслеповат,но посмотреть на "взрослого" Дзюбу очень хотел бы. Василий Уткин: Дорогой Дзюба, больной поправится, а дурак останется дураком навсегда.

    05.05.2025

  • zentmaison

    Комличенко-великий быдлодельфин

    05.05.2025

  • Gordon

    Дзюба, говорящий о воспитании, - всё равно что Чикатило о человеколюбии.

    05.05.2025

    • Гендиректор «Пари НН» о словах Сандлера про Мухина: «И человеку, и обезьяне, и собаке можно объяснить все на словах»

    Ашветия: «Грузинские семьи не пускают сыновей играть в Россию»
