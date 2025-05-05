Ашветия: «Грузинские семьи не пускают сыновей играть в Россию»

Бывший нападающий «Алании», «Локомотива», «Ростова» и сборной Грузии Михаил Ашветия высказал предположение о причинах почти полного исчезновения грузинских футболистов из РПЛ.

«Мамука Джугели переключился с российского рынка на европейский — и вот результат. Шучу, конечно. А если серьезно, семьи сегодня не отпускают сыновей играть в Россию. Сейчас в Европу стало легко уехать — даже виз не надо», — рассказал Ашветия «Чемпионату».

Ашветия отметил, что клубы приобретают футболистов уже в 17-18 лет и этот поток только увеличивается. Он также добавил, что каждый год по четыре-пять футболистов переходят из академии тбилисского «Динамо» в хорошие клубы, и хотя, возможно, второго Хвичи не будет, качественная подпитка сборной обеспечена.