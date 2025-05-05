Гендиректор «Пари НН» о словах Сандлера про Мухина: «И человеку, и обезьяне, и собаке можно объяснить все на словах»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывание президента «Динамо-Владивосток» Эдуарда Сандлера.

Ранее Сандлер прокомментировал драку с футболистом Антоном Мухиным.

«Если это элемент воспитания, то мы против таких методов и их не разделяем. Считаем, что и человеку, и обезьяне, и собаке можно объяснить все на словах. Эффекта будет больше. Это межличностный конфликт, и он решается только лишь двумя путями: личный разговор или гражданский суд. Мы как клуб отозвали Антона из аренды. Идут юридические процессы. Мы в этой ситуации его не оставим», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

9 апреля Антон Смирнов, агент 19-летнего футболиста Мухина, сообщил, что управляющий «Динамо» Эдуард Сандлер избил игрока в общественной бане. У Мухина была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, он проходит амбулаторное лечение в больнице Владивостока. Футболист подал заявление на Сандлера в полицию.