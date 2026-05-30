Дзюба — о хейтерах: «Я могу прочитать и посмеяться, меня ничего не обидит и не оскорбит»

Нападающий Артем Дзюба рассказал, как относится к негативным комментариями в интернете.

— Как справляться с хейтом?

— Я вообще считаю, что соцсети и еще что-то... Есть мнительные люди, которые читают и их это убивает. Я могу прочитать и посмеяться. Девушки более чувственные натуры, им позволительно немного поплакать и собраться. Мужчины должны быть непробиваемыми. Меня ничего не может обидеть, оскорбить.

В мое время даже если фееришь, все равно ты хреновый. Думаешь про себя: да пошли вы.

— Почему Вы все время смеетесь над футбольными экспертами, например Мостовым, Ловчевым?

— Если я буду смотреть 25 лет фигурное катание, я не буду понимать. Есть очень много нюансов, которые ты не можешь понять. Человек подает, мяч срезается в ворота, комментатор кричит: «Боже, какой удар». Это просто смешно.

Если мы комментируем футбол, людям нужно слушать, что происходит. Условный Ваня получил мяч. А у нас все говорят: «Здесь надо было отдать налево, пробить туда». Откуда вы знаете?! С чего вы решили?!

— Можете представить себя в роли эксперта на условной «Аль-Джазире»?

— Могу, но нужно, чтобы все было профессионально. Поболтать, похайповать — нормально.

23 мая 37-летний форвард покинул «Акрон». На следующий день Дзюба заявил, что желает продолжить карьеру в России.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max