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Дзюба — о хейтерах: «Я могу прочитать и посмеяться, меня ничего не обидит и не оскорбит»

Микеле Антонов
Корреспондент

Нападающий Артем Дзюба рассказал, как относится к негативным комментариями в интернете.

— Как справляться с хейтом?

— Я вообще считаю, что соцсети и еще что-то... Есть мнительные люди, которые читают и их это убивает. Я могу прочитать и посмеяться. Девушки более чувственные натуры, им позволительно немного поплакать и собраться. Мужчины должны быть непробиваемыми. Меня ничего не может обидеть, оскорбить.

В мое время даже если фееришь, все равно ты хреновый. Думаешь про себя: да пошли вы.

— Почему Вы все время смеетесь над футбольными экспертами, например Мостовым, Ловчевым?

— Если я буду смотреть 25 лет фигурное катание, я не буду понимать. Есть очень много нюансов, которые ты не можешь понять. Человек подает, мяч срезается в ворота, комментатор кричит: «Боже, какой удар». Это просто смешно.

Если мы комментируем футбол, людям нужно слушать, что происходит. Условный Ваня получил мяч. А у нас все говорят: «Здесь надо было отдать налево, пробить туда». Откуда вы знаете?! С чего вы решили?!

— Можете представить себя в роли эксперта на условной «Аль-Джазире»?

— Могу, но нужно, чтобы все было профессионально. Поболтать, похайповать — нормально.

23 мая 37-летний форвард покинул «Акрон». На следующий день Дзюба заявил, что желает продолжить карьеру в России.

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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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