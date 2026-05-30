Дзюба — о хейтерах: «Я могу прочитать и посмеяться, меня ничего не обидит и не оскорбит»
Нападающий Артем Дзюба рассказал, как относится к негативным комментариями в интернете.
— Как справляться с хейтом?
— Я вообще считаю, что соцсети и еще что-то... Есть мнительные люди, которые читают и их это убивает. Я могу прочитать и посмеяться. Девушки более чувственные натуры, им позволительно немного поплакать и собраться. Мужчины должны быть непробиваемыми. Меня ничего не может обидеть, оскорбить.
В мое время даже если фееришь, все равно ты хреновый. Думаешь про себя: да пошли вы.
— Почему Вы все время смеетесь над футбольными экспертами, например Мостовым, Ловчевым?
— Если я буду смотреть 25 лет фигурное катание, я не буду понимать. Есть очень много нюансов, которые ты не можешь понять. Человек подает, мяч срезается в ворота, комментатор кричит: «Боже, какой удар». Это просто смешно.
Если мы комментируем футбол, людям нужно слушать, что происходит. Условный Ваня получил мяч. А у нас все говорят: «Здесь надо было отдать налево, пробить туда». Откуда вы знаете?! С чего вы решили?!
— Можете представить себя в роли эксперта на условной «Аль-Джазире»?
— Могу, но нужно, чтобы все было профессионально. Поболтать, похайповать — нормально.
23 мая 37-летний форвард покинул «Акрон». На следующий день Дзюба заявил, что желает продолжить карьеру в России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
10
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
11
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|- : -
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0