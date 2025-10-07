Дзюба: «Локомотив» смотрится хорошо. Вопрос, насколько их хватит»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Локомотива» на чемпионство.

«Локомотив» неплохо смотрится. Может, в обороне не всегда хорошо. Но если забиваешь пять, почему бы не пропустить три? «Локомотив» смотрится хорошо. Вопрос, насколько их хватит», — сказал Дзюба «СЭ».

«Локомотив» с 23 очками идет на втором месте в таблице РПЛ.