Сегодня, 12:00

Гендиректор «Спартака» Некрасов будет продолжать выступать за Cool Puckers в Люксембурге

Микеле Антонов
Корреспондент

Капитан Cool Puckers Николя Витткок в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре с гендиректором «Спартака» Сергеем Некрасовым.

«Сергей — очень хороший хоккеист и мой большой друг. Я невероятно уважаю его как человека. Знаю, что он стал новым гендиректором «Спартака». Он борец! Плюс в хорошем смысле одержим игрой, он отдает всего себя на площадке. Будет ли он продолжать играть за команду? Да. Он часто путешествует и работает. На всех матчах его не было, но это не отменяет того, что он хороший хоккеист. Он предупредил меня, что в этом году ему будет сложно приезжать из-за большого загруза. Но если он будет в Люксембурге, то заедет на тренировку! Он часто рассказывает мне о легендах российского хоккея», — сказал Витткок «СЭ».

С 2001 года Некрасов 10 лет возглавлял управление финансовых институтов и рынков капитала компании «ЛУКОЙЛ». С 2011 года был первым вице-президентом Газпромбанка и работал в руководстве дочерних банков группы в Европе.

6 октября «Спартак» объявил об уходе Олега Малышева с поста генерального директора. Он занимал его с июня 2023 года.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
