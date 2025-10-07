В «Рубине» рассказали, кто помогал в процессе переговоров о продлении контракта с Даку

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба прокомментировал продление контракта с нападающим Мирлиндом Даку.

«Знали, сколько Мирлинду предлагают другие клубы — не только «Зенит» — и понимали: конкурировать с ними в цифрах не можем. Но осознавали важность Мирлинда и для «Рубина», и даже для республики: на Даку приходят люди. Понимали это и наш Раис Республики Рустам Нургалиевич Минниханов, и президент «Рубина» Марат Адипович Сафиуллин. Они всегда рядом, поддерживают команду и тонко чувствуют каждую отдельно взятую ситуацию — в том числе и по вопросу сохранения в команде Мирлинда. Здесь выражаю им большую благодарность за содействие. У «Рубина» есть свои определенные рамки по финансовым условиям — в случае с Даку клуб за них смог выйти», — цитирует Дзюбу Sport24.

Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года. В этом сезоне 27-летний форвард забил 9 голов и сделал 1 результативный пас в 15 играх.