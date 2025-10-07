В «Рубине» рассказали, кто помогал в процессе переговоров о продлении контракта с Даку
Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба прокомментировал продление контракта с нападающим Мирлиндом Даку.
«Знали, сколько Мирлинду предлагают другие клубы — не только «Зенит» — и понимали: конкурировать с ними в цифрах не можем. Но осознавали важность Мирлинда и для «Рубина», и даже для республики: на Даку приходят люди. Понимали это и наш Раис Республики Рустам Нургалиевич Минниханов, и президент «Рубина» Марат Адипович Сафиуллин. Они всегда рядом, поддерживают команду и тонко чувствуют каждую отдельно взятую ситуацию — в том числе и по вопросу сохранения в команде Мирлинда. Здесь выражаю им большую благодарность за содействие. У «Рубина» есть свои определенные рамки по финансовым условиям — в случае с Даку клуб за них смог выйти», — цитирует Дзюбу Sport24.
Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года. В этом сезоне 27-летний форвард забил 9 голов и сделал 1 результативный пас в 15 играх.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|22-10
|24
|
2
|Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|
3
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|
4
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
5
|Балтика
|11
|5
|5
|1
|15-6
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|3
|3
|19-17
|18
|
7
|Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|
8
|Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|
9
|Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Ростов
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|
11
|Кр. Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|
12
|Динамо Мх
|11
|2
|4
|5
|5-13
|10
|
13
|Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|
14
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|13-22
|7
|
15
|Пари НН
|11
|2
|0
|9
|9-22
|6
|
16
|Сочи
|11
|1
|2
|8
|7-25
|5
|18.10
|13:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|18.10
|13:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|18.10
|15:15
|
Спартак – Ростов
|- : -
|18.10
|17:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|18.10
|19:45
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|19.10
|14:30
|
Сочи – Зенит
|- : -
|19.10
|17:00
|
Рубин – Балтика
|- : -
|19.10
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|10
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|11
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|1