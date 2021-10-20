Гильерме о 17-летнем Худякове: «Это большой талант, рано или поздно он станет хорошим вратарем»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме поделился мнением об игре молодого голкипера Даниила Худякова.

«Он в команде уже 1,5 года. Это большой талант. Уверен, что это наше будущее. Его многому надо научить. Ошибки в этом возрасте — это нормально. Рано или поздно Даниил Худяков станет хорошим вратарем», — сказал Гильерме.

17-летний россиянин дебютировал в стартовом составе «Локо» в матче против «Ростова» (1:2), так как Гильерме пропускал встречу из-за дисквалификации.