Гильерме о 17-летнем Худякове: «Это большой талант, рано или поздно он станет хорошим вратарем»
Гильерме прокомментировал игру 17-летнего Худякова
14:55
Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме поделился мнением об игре молодого голкипера Даниила Худякова.
«Он в команде уже 1,5 года. Это большой талант. Уверен, что это наше будущее. Его многому надо научить. Ошибки в этом возрасте — это нормально. Рано или поздно Даниил Худяков станет хорошим вратарем», — сказал Гильерме.
17-летний россиянин дебютировал в стартовом составе «Локо» в матче против «Ростова» (1:2), так как Гильерме пропускал встречу из-за дисквалификации.
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