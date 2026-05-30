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Дзюба: «Луческу — профессор, Слуцкий — магистр, а Талалаев в топ-клубах невозможен»

Микеле Антонов
Корреспондент

Российский нападающий Артем Дзюба поделился мнением о том, каким должен быть идеальный тренер.

— Какой идеальный тренер, на ваш взгляд?

— Мирча Луческу, царствие ему небесное. Это профессор. Разговаривали с Пирло, какой он был величиной. Также назову Слуцкого и Черчесова до чемпионата мира и после.

Слуцкого даже до знакомства с ним очень высоко оценивал. Со многими хорошо общаются, но Слуцкий — магистр для всех остальных. Надо быть жестким, он жесткий. Я тоже думал, что он плюшевый, мягкий. Когда он токсичен, это самое жесткое.

— Вы за русских тренеров или за иностранцев?

— За наших. Второе-третье место не дает ничего, есть только первое. Почему бы не попробовать. Мы даем шанс иностранным ноунеймам, а не своим.

— Карпину не дали в «Динамо».

— «Динамо» в целом заждалось. Сколько лет бело-голубые не выигрывали трофеи. Того же Гусева убрали. Наверное, они все же ждали Кубка России. Особо результаты не улучшились, хотя Гусев мне импонирует по-человечески. Надо давать шанс своим. У нас такие академии. Если не сейчас, то когда?

— У нас вообще есть молодежь?

— Появляются ребята. В «Акроне» они были, потому что нам не хватало футболистов. Они справились с задачей спокойно. В ЦСКА появился Кирилл Данилов, потрясающую концовку выдал. Обидно, что в ведущих клубах два-три россиянина, когда они борются за чемпионство.

— Что скажете про потенциал Талалаева?

— В силу своего характера и психотипа он в топ-клубах невозможен. Он очень высокого мнения о себе, что нормально. С большими футболистами это не прокатит. Найдутся два-три, которые не промолчат. Ты не можешь быть паинькой, когда тренер парафинит тебя почем зря.

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Андреа Пирло
Андрей Талалаев
Артем Дзюба
Валерий Карпин
Мирча Луческу
Ролан Гусев
Станислав Черчесов
Футбол
Леонид Слуцкий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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