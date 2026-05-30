Дзюба: «Луческу — профессор, Слуцкий — магистр, а Талалаев в топ-клубах невозможен»

Российский нападающий Артем Дзюба поделился мнением о том, каким должен быть идеальный тренер.

— Какой идеальный тренер, на ваш взгляд?

— Мирча Луческу, царствие ему небесное. Это профессор. Разговаривали с Пирло, какой он был величиной. Также назову Слуцкого и Черчесова до чемпионата мира и после.

Слуцкого даже до знакомства с ним очень высоко оценивал. Со многими хорошо общаются, но Слуцкий — магистр для всех остальных. Надо быть жестким, он жесткий. Я тоже думал, что он плюшевый, мягкий. Когда он токсичен, это самое жесткое.

— Вы за русских тренеров или за иностранцев?

— За наших. Второе-третье место не дает ничего, есть только первое. Почему бы не попробовать. Мы даем шанс иностранным ноунеймам, а не своим.

— Карпину не дали в «Динамо».

— «Динамо» в целом заждалось. Сколько лет бело-голубые не выигрывали трофеи. Того же Гусева убрали. Наверное, они все же ждали Кубка России. Особо результаты не улучшились, хотя Гусев мне импонирует по-человечески. Надо давать шанс своим. У нас такие академии. Если не сейчас, то когда?

— У нас вообще есть молодежь?

— Появляются ребята. В «Акроне» они были, потому что нам не хватало футболистов. Они справились с задачей спокойно. В ЦСКА появился Кирилл Данилов, потрясающую концовку выдал. Обидно, что в ведущих клубах два-три россиянина, когда они борются за чемпионство.

— Что скажете про потенциал Талалаева?

— В силу своего характера и психотипа он в топ-клубах невозможен. Он очень высокого мнения о себе, что нормально. С большими футболистами это не прокатит. Найдутся два-три, которые не промолчат. Ты не можешь быть паинькой, когда тренер парафинит тебя почем зря.

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