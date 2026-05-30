Дзюба: «Луческу — профессор, Слуцкий — магистр, а Талалаев в топ-клубах невозможен»
Российский нападающий Артем Дзюба поделился мнением о том, каким должен быть идеальный тренер.
— Какой идеальный тренер, на ваш взгляд?
— Мирча Луческу, царствие ему небесное. Это профессор. Разговаривали с Пирло, какой он был величиной. Также назову Слуцкого и Черчесова до чемпионата мира и после.
Слуцкого даже до знакомства с ним очень высоко оценивал. Со многими хорошо общаются, но Слуцкий — магистр для всех остальных. Надо быть жестким, он жесткий. Я тоже думал, что он плюшевый, мягкий. Когда он токсичен, это самое жесткое.
— Вы за русских тренеров или за иностранцев?
— За наших. Второе-третье место не дает ничего, есть только первое. Почему бы не попробовать. Мы даем шанс иностранным ноунеймам, а не своим.
— Карпину не дали в «Динамо».
— «Динамо» в целом заждалось. Сколько лет бело-голубые не выигрывали трофеи. Того же Гусева убрали. Наверное, они все же ждали Кубка России. Особо результаты не улучшились, хотя Гусев мне импонирует по-человечески. Надо давать шанс своим. У нас такие академии. Если не сейчас, то когда?
— У нас вообще есть молодежь?
— Появляются ребята. В «Акроне» они были, потому что нам не хватало футболистов. Они справились с задачей спокойно. В ЦСКА появился Кирилл Данилов, потрясающую концовку выдал. Обидно, что в ведущих клубах два-три россиянина, когда они борются за чемпионство.
— Что скажете про потенциал Талалаева?
— В силу своего характера и психотипа он в топ-клубах невозможен. Он очень высокого мнения о себе, что нормально. С большими футболистами это не прокатит. Найдутся два-три, которые не промолчат. Ты не можешь быть паинькой, когда тренер парафинит тебя почем зря.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
10
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
11
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|- : -
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0