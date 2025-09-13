Дзюба: «Краснодар» — хорошая команда, желаю им удачи и стать двукратным чемпионом России»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился мнением об игре «Краснодара» (1:2) после поражения в матче 8-го тура РПЛ.

«Да, наверное, «Краснодар» более классная команда сейчас, но и мы достойно смотрелись, играли на встречных курсах. Видно, что мы стали покласснее. Ребята сейчас еще чуть-чуть пообвыкнутся, форму наберут. «Краснодар» — хорошая команда, желаю им удачи и стать двукратным чемпионом», — цитирует Дзюбу matchtv.ru.

«Краснодар» (19 очков) вернулся на первое место в РПЛ и продолжит лидировать по итогам восьмого тура. «Акрон» (6) остается 13-м в турнирной таблице.

В следующем туре «Краснодар» на своем поле сыграет с «Зенитом». Матч состоится 21 сентября. «Акрон» 20 сентября дома примет «Рубин».