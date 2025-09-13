Семин: «Поведение Станковича влияет на «Спартак»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича негативно влияет на игроков красно-белых.

Станкович получил красную карточку в матче против московского «Динамо» (2:2) в 8-м туре РПЛ после эмоциональной реакции на решение судьи перед пропущенным голом. Станковича удалили за использование нецензурных выражений в адрес арбитра Егора Егорова.

«Поведение Станковича влияет на команду. Не могу сказать, почему это происходит. Возможно, он нервничает. Судья хорошо работал и не был обязан останавливать игру, когда игрок лежит на другой половине поля», — цитирует Семина Metaratings.

После 8 матчей «Спартак» с 12 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.