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Дзюба: «Безумно рад вернуться в РПЛ. У меня была цель — остаться в России»

Иван Шитик
Корреспондент
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Новичок «Локомотива» Артем Дзюба поделился эмоциями от перехода в московский клуба.

«Все, кто в аэропорту попался и узнал, кричали: «Только «Локо» — только победа». Уже знают, уже разбираются.

Я сам безумно рад вернуться в РПЛ. У меня была цель — остаться в России. Если летом я хотел попробовать зарубежом, то сейчас я искренне решил, что дома мне комфортнее и семье комфортнее.

Как говорится, терпение и еще раз терпение. Теперь на мне большая ответственность, потому что клуб — топовый. Очень много молодых ребят. Нужно самому быстро адаптироваться, влиться в коллектив и помочь всячески раскрыться многим ребятам», — рассказал Дзюба на YouTube-канале московской команды.

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CbRFyjncy-k
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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Сочи – ЦСКА
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