Дзюба: «Безумно рад вернуться в РПЛ. У меня была цель — остаться в России»

Новичок «Локомотива» Артем Дзюба поделился эмоциями от перехода в московский клуба.

«Все, кто в аэропорту попался и узнал, кричали: «Только «Локо» — только победа». Уже знают, уже разбираются.

Я сам безумно рад вернуться в РПЛ. У меня была цель — остаться в России. Если летом я хотел попробовать зарубежом, то сейчас я искренне решил, что дома мне комфортнее и семье комфортнее.

Как говорится, терпение и еще раз терпение. Теперь на мне большая ответственность, потому что клуб — топовый. Очень много молодых ребят. Нужно самому быстро адаптироваться, влиться в коллектив и помочь всячески раскрыться многим ребятам», — рассказал Дзюба на YouTube-канале московской команды.

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.