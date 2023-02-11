Дмитрий Губерниев: «Мамаеву далеко до Кокорина, потому что просрать свой потенциал так, как Кокорин, не смог никто»

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что полузащитник Павел Мамаев принял решение о завершении игровой карьеры.

«Теперь можно будет отлить бюст на родине героя. Он совершил большую ошибку и для большинства людей останется в памяти людей не как футболист, а как футболист-правонарушитель. Но ему все равно далеко до Кокорина. Потому что просрать свой потенциал так, как Кокорин, не смог никто. Мамаев при всех своих талантах периодически был заметен. Я ему могу пожелать только удачи и реализовать себя где-нибудь еще», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Последним клубом 34-летнего полузащитника были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.