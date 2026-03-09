Некрасов назвал тяжелой победу «Спартака» над «Акроном»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов отметил, что домашний матч 20-го тура чемпионата России против «Акрона» сложился тяжело для футболистов московской команды.

Игра прошла 9 марта на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счетом 4:3 в пользу красно-белых. Победный гол на 88-й минуте забил Маркиньос.

«Тяжелая игра, эмоциональная», — приводит ТАСС слова Некрасова.

«Спартак» с 35 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 14 марта на выезде сыграет с «Зенитом».

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