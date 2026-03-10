Дзюба: «Судьи стали чересчур уповать на ВАР. Они хорошие ребята, но есть те, кто общается некрасиво»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» высказался о качестве судейства в чемпионате России.

«Мы больше говорим о судействе, чем о футболе. Непонятные решения. В большинстве своем судьи — хорошие ребята. Есть простые, но есть и те, кто общается некрасиво. Они стали чересчур уповать на ВАР», — сказал Дзюба «СЭ».

В этом сезоне 37-летний форвард провел 18 матчей в РПЛ, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

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