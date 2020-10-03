«Арсенал» ждет Луценко после паузы на матчи сборных. И ищет еще одного форварда

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый сообщил, что нападающий Евгений Луценко должен вернуться в состав после октябрьской паузы на международные матчи. При этом тульский клуб работает над подписанием еще одного игрока в линию атаки.

— После перерыва (на матчи сборных) Женя вернется в общую группу, сейчас после паузы начнет тренироваться. Думаю, в ближайшей игре мы его увидим, — сказал Подпалый на послематчевой пресс-конференции встречи 10-го тура Тинькофф — РПЛ с «Тамбовом» в Саранске (1:1). — А по приобретениям — работа идет. Думаю, появится еще один нападающий. (Артем Агапов)

33-летний Луценко выбыл из строя из-за травмы задней поверхности левого бедра 25 августа в домашней встрече 5-го тура с «Химками» (1:1) в день первого вызова в сборную России. Нападающий вернулся на поле 20 сентября в матче 8-го тура с «Сочи» в Туле (3:2), получил рецидив — и снова остался вне игры. В 11-м туре оружейники примут «Урал», матчи пройдут в выходные 17-18 октября.