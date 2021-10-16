Семак о поражении «Зенита» от «Арсенала»: «Играли неплохо, но надо было реализовывать свои моменты»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» (1:2) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.

«Это футбол. Команда, которая забивает... К большому сожалению наш процент реализации моментов подвел. Играли неплохо, создали много, но не забили. Конечно, когда забиваешь первым, соперник раскрывается, становится легче играть. Мы пропустили первыми, соперник начал обороняться еще глубже. Большая часть игры прошла у штрафной «Арсенала», надо было забивать, тогда и результат был бы другим.



Проблемы в обороне связываю с ошибками наших защитников. В целом, те моменты, которые привели к голам — это всегда ошибки в обороне, или индивидуальные, или командные. Почему-то мизерное количество моментов у соперника привело к двум голам в наши ворота. Это нас, конечно, не устраивает. Два поражения «Зенита» подряд? Игра на игру не приходится, это ни о чем не говорит. Иногда мы выигрываем, иногда проигрываем. И в предыдущем матче, и в этом по игре мы должны были побеждать, но не всегда более сильная команда одерживает победу», — сказал в эфире «Матч Премьер» Семак.

В предыдущем, 10-м туре чемпионата «Зенит» уступил «Сочи» (1:2). Команда Сергея Семака сохраняет лидерство в турнирной таблице с 23 очками в 11 матчах.