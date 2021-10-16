Божович — про победу над «Зенитом»: «Везет тому, кто везет»
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович после матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:1) отметил, что команде во многом повезло.
— «Зенит» был лучше и создал больше моментов, — отметил Божович в эфире «Матч Премьер». — Нам хватило удачи, но так часто в России, с такими командами, как «Зенита», надо, чтобы тебе повезло. Хочу поздравить ребят, они бились до конца. Везет тому, кто везет.
«Зенит» владел мячом, нам очень было трудно забрать мяч. В первом тайме, кроме одного момента, ничего не получилось. Но знали, что будет какой-то момент, и если он пропустит, то пойдет большими силами вперед и раскроется. Так и получилось. Кангва молодец, он взял игру на себя, почувствовал уверенность".
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