Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович после матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:1) отметил, что команде во многом повезло.

— «Зенит» был лучше и создал больше моментов, — отметил Божович в эфире «Матч Премьер». — Нам хватило удачи, но так часто в России, с такими командами, как «Зенита», надо, чтобы тебе повезло. Хочу поздравить ребят, они бились до конца. Везет тому, кто везет.

«Зенит» владел мячом, нам очень было трудно забрать мяч. В первом тайме, кроме одного момента, ничего не получилось. Но знали, что будет какой-то момент, и если он пропустит, то пойдет большими силами вперед и раскроется. Так и получилось. Кангва молодец, он взял игру на себя, почувствовал уверенность".