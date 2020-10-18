«Арсенал» — «Урал»: Ломовицкий забил первый гол за тульскую команду в новом сезоне
Полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий открыл счет в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» — 1:0.
На 36-й минуте встречи хавбек замкнул прострельную передачу Эванса Кангва с левого фланга и забил свой первый гол в составе тульской команды в нынешнем сезоне.
Всего на счету Ломовицкого 3 гола в 10 матчах в сезоне-2020/21. Полузащитник, принадлежащий «Спартаку», начал чемпионат в аренде в «Химках», после чего был отозван из подмосковного клуба и отправлен в «Арсенал», где он уже выступал в сезоне-2019/20.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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