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«Урал» обыграл «Арсенал» на выезде и избежал стыковых матчей

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
21 мая. Тула. «Арсенал» — «Урал».
Фото ФК «Арсенал»

«Урал» на выезде обыграл тульский «Арсенал» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ — 2:1.

У гостей отличились Рафал Аугустыняк (с пенальти) и Даниэль Мишкич, единственный гол хозяев забил Максим Кайнов.

«Арсенал» играл большую часть матча в меньшинстве: на 30-й минуте красную карточку получил Евгений Марков, который выбил летящий в пустые ворота мяч рукой.

Благодаря победе над «Арсеналом» «Урал» закончил сезон-2021/22 на 12-м месте с 33 очками и не будет принимать участие в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. В стыках сыграют занявшие 13-е и 14-е места «Химки» и «Рубин».

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Россия. Тинькофф Премьер-лига. 30-й тур
21 мая, 17:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
1:2
Урал
Голы
Аугустыняк, 31 (0:1), Мишкич, 33 (0:2), Кайнов, 42 (1:2)
Арсенал Т
Левашов Сокол Радакович (Степанов, 86) Смольников Кулешин Суханов (Хабибов, 66) Гулиев Кайнов (Пантелеев, 78) Марков Панченко (Луценко, 66) Кангва
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Герасимов Егорычев Аугустыняк Железнов (Гаджимурадов, 62) Мишкич Подберезкин Шатов Бикфалви
Удаления
Марков 29’
Судьи
Кукуян (Сочи) Елеференко (Москва) Образко (Ставрополь)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Усачев (Ростов-на-Дону)

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
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