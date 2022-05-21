«Урал» обыграл «Арсенал» на выезде и избежал стыковых матчей

«Урал» на выезде обыграл тульский «Арсенал» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ — 2:1.

У гостей отличились Рафал Аугустыняк (с пенальти) и Даниэль Мишкич, единственный гол хозяев забил Максим Кайнов.

«Арсенал» играл большую часть матча в меньшинстве: на 30-й минуте красную карточку получил Евгений Марков, который выбил летящий в пустые ворота мяч рукой.

Благодаря победе над «Арсеналом» «Урал» закончил сезон-2021/22 на 12-м месте с 33 очками и не будет принимать участие в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. В стыках сыграют занявшие 13-е и 14-е места «Химки» и «Рубин».