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Сегодня, 18:41

В ЦСКА объяснили массовый уход футболистов

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алан Дзагоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, с чем связан массовый уход футболистов из команды.

— Такой массовый уход связан с финансовой ситуацией или это плановая история?

— Нет, не связан. Нужно понимать, что зимой было много арендных соглашений. С Гбаменом оно не подразумевало долгосрочное сотрудничество. Думаю, тут никто не удивлен. Если говорить, о Магнуссоне, то у него закончился контракт. Для многих также ожидаемая история. С Марио и Аланом в свое время, когда продлевались контракты, было заключено словесное, джентльменское соглашение, со стороны клуба в частности, что если Алан не сможет быть основным игроком, будут беспокоить травмы, то мы придем к этой ситуации. Все в доброжелательной и уважительной манере было оформлено. Марио не тот человек, который будет играть до 40 лет и подписывать контракты. Если он считает, что устал, то он заканчивает. Он 10 лет провел в Москве. У него не было возможности уезжать как у Вагнера, чтобы дышать бразильским воздухом, разряжаться карнавалом. Он долгое время жил на базе. Брал планшет и закрывался в номере. Все решения, которые принимает игрок, он принимает, посоветовавшись с богом. Он очень верующий. Он не так давно встретил Марианну, свою супругу. Скоро у них будет ребенок. Он понимает, что обрел счастье, наконец не чувствует себя одиноким. Важность семьи у него первостепенная. Марио обговаривал возможность вернуться, если он захочет, с руководством клуба. В клубе все будут ждать Марио домой.

— Когда Марио озвучит свое решение?

— Финальное решение было в последние дни. Он даже хотел завершить карьеру, но Роману Юрьевичу и Евгению Ленноровичу удалось прийти к тому, что речь идет о приостановке карьеры. Марио очень любит клуб. Мы можем допускать, что он соскучится и вернется. Его будут ждать. Мы все верим, что Марио примет решение о возобновлении карьеры и вернется домой. Алан по причине здоровья не смог выйти на матч, он провел определенное время на фанатской трибуне. На протяжении последних дней мы просили не покидать болельщиков трибуны после матча. Вижу, что многие пришли в майках с Марио и Аланом, о чем мы тоже просили. После матча будет коридор, аплодисменты и слова благодарности. Будет прямая речь Алана, Марио, будем провожать и Магнуссона с Гбаменом.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
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25.07 17:30
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Кр. Советов – Ахмат
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