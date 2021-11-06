«Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью в Туле
«Арсенал» и «Уфа» в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ сыграли вничью со счетом 0:0. Встреча прошла в Туле при пустых трибунах.
Гости уже на 18-й минуте остались в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален хавбек Руслан Фищенко. Судья Кирилл Левников достал карточку спустя 21 секунду после грубого нарушения.
«Уфа» занимает 11-е место в таблице РПЛ. В следующем туре команда сыграет в гостях с «Ростовом».
«Арсенал» — на 14-м месте. В следующей встрече «канониры» в гостях сыграют с «Динамо».
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
14-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Уфа» — 0:0
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Радакович, Сокол, Камболов (Гулиев, 48), Ткачев (Суханов, 83), Хлусевич (Бьорнстрем, 46), К.Кангва, Луценко (Марков, 86), Э.Кангва (Давиташвили, 76).
«Уфа»: Беленов, Йокич, Никитин, Журавлев, Ботака-Иобома, Кротов (Камилов, 69), Фищенко, Мрзляк (Голубев, 86), Урунов, Агаларов (Саплинов, 80), Касинтура.
Предупреждения: Фищенко, 1. Камболов, 16. Ткачев, 36. Радакович, 45.
Удаление: Фищенко, 18.
Судьи: Левников. Веретешкин, Милюченко (все — Санкт-Петербург).
ВАР: Кукуян (Сочи). Усачев (Ростов-на-Дону).
6 ноября. Тула. Стадион «Арсенал».
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