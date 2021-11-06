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«Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью в Туле

15:54
«Арсенал» и «Уфа» в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ сыграли вничью со счетом 0:0. Фото pfc_arsenal, Twitter
«Арсенал» и «Уфа» в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ сыграли вничью со счетом 0:0. Фото pfc_arsenal, Twitter
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«Арсенал» и «Уфа» в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ сыграли вничью со счетом 0:0. Встреча прошла в Туле при пустых трибунах.

Гости уже на 18-й минуте остались в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален хавбек Руслан Фищенко. Судья Кирилл Левников достал карточку спустя 21 секунду после грубого нарушения.

«Уфа» занимает 11-е место в таблице РПЛ. В следующем туре команда сыграет в гостях с «Ростовом».

«Арсенал» — на 14-м месте. В следующей встрече «канониры» в гостях сыграют с «Динамо».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

14-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Уфа» — 0:0

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Радакович, Сокол, Камболов (Гулиев, 48), Ткачев (Суханов, 83), Хлусевич (Бьорнстрем, 46), К.Кангва, Луценко (Марков, 86), Э.Кангва (Давиташвили, 76).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Никитин, Журавлев, Ботака-Иобома, Кротов (Камилов, 69), Фищенко, Мрзляк (Голубев, 86), Урунов, Агаларов (Саплинов, 80), Касинтура.

Предупреждения: Фищенко, 1. Камболов, 16. Ткачев, 36. Радакович, 45.

Удаление: Фищенко, 18.

Судьи: Левников. Веретешкин, Милюченко (все — Санкт-Петербург).

ВАР: Кукуян (Сочи). Усачев (Ростов-на-Дону).

6 ноября. Тула. Стадион «Арсенал».

Арсенал Т — Уфа

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 1
1-й тайм

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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Роман Шишов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры