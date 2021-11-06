«Динамо» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Краснодар».
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Кутицкий, Ордец, Бальбуэна, Макаров, Шиманьски, Моро, Грулёв, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Будачёв, Плиев, Евгеньев, Сазонов, Галкин, Игбун, Н'Жье, Гладышев.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Спайич, Ионов, Черников, Классон, Сперцян, Крыховяк, Кайо, Вильена, Кабелла.
Запасные: Городов, Чернов, Стоцкий, Кривцов, Ильин, Кордоба.
Матч «Динамо» — «Краснодар» пройдет сегодня, 6 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве. Начало -в 16.30.
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