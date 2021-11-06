Черевченко — о «Спартаке»: «Слухи о смене тренера не должны повлиять на футболистов»
Экс-главный тренер «Химок» Игорь Черевченко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Локомотив».
«Не буду говорить насчет фаворитов, поскольку это будет дерби. «Спартак» и «Локомотив» сейчас находятся в равных условиях, провели матчи в еврокубках в один день, вернулись с хорошим настроением, сыграв вничью. В тех встречах показали хороший футбол, поэтому ожидаю равную игру в дерби. Хочу, чтобы был красивый футбол, интересный для болельщиков. Не думаю, что слухи о смене тренера должны повлиять на футболистов «Спартака», там играют профессионалы. Они должны думать не об этом, а о матче. Что касается необходимости сменить Виторию, то ответственность за это решение и за результаты на руководстве «Спартака», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет 7 ноября на «Открытии Банк Арене». Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
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