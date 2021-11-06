«Арсенал» — «Уфа»: Фищенко удален за одинаковые нарушения. Но почему судья так долго думал?
На 1-й и 18-й минутах матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Уфа» арбитр Кирилл Левников правильно вынес предупреждения и удалил с поля Руслана Фищенко. Оба раза игрок уфимцев действовал безрассудно, попадая шипами в ногу соперника. Сначала он угодил в голеностоп Даниилу Хлусевичу, а затем — Евгению Луценко.
При этом на 3-й минуте Левников ошибочно не наказал желтой карточкой другого уфимца: Эрвинг Ботака-Иобома грубо обошелся с соперником.
Само по себе удаление Фищенко следует поддержать — оба решения судьи в итоге верные. Вопрос только в том, почему Левников сделал паузу, когда выносил второе предупреждение? Судья достал карточку спустя 21 секунду. Что же происходило в течение этого продолжительного промежутка времени?
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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lvb
Бобров,тебе не все равно? Наш ВАР иногда по 5 минут думает. Ты с секундомером засекал время? Смотри футбол).. Обе ЖК без вопросов,100%-ные. Чего раздувать -то? Нет,надо ляпнуть? Пруффы давай,с экрана и с твоего секундомера. Заскринил? Тогда фпиред. Все посмеются)
06.11.2021