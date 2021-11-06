На 1-й и 18-й минутах матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Уфа» арбитр Кирилл Левников правильно вынес предупреждения и удалил с поля Руслана Фищенко. Оба раза игрок уфимцев действовал безрассудно, попадая шипами в ногу соперника. Сначала он угодил в голеностоп Даниилу Хлусевичу, а затем — Евгению Луценко.

При этом на 3-й минуте Левников ошибочно не наказал желтой карточкой другого уфимца: Эрвинг Ботака-Иобома грубо обошелся с соперником.

Само по себе удаление Фищенко следует поддержать — оба решения судьи в итоге верные. Вопрос только в том, почему Левников сделал паузу, когда выносил второе предупреждение? Судья достал карточку спустя 21 секунду. Что же происходило в течение этого продолжительного промежутка времени?