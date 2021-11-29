«Арсенал» Тула — «Локомотив»: стартовые составы команд
18:00
Тульский «Арсенал» на своем поле примет «Локомотив» в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команды на эту встречу.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев, Э.Кангва, Хлусевич, Костадинов, К. Кангва, Марков.
Запасные: Левашов, Шамов, Беляев, Довбня, Бьернстрем, Камболов, Пантелеев, Хабибов, Давиташвили, Луценко, Тудорие.
«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Ненахов, Мурило, Едвай, Баринов, Марадишвили, Петров, Бека Бека, Смолов, Лисакович.
Запасные: Савин, Черный, Сильянов, Пабло, Рыбчинский, Бабкин, Борисенко, Зинович, Хлынов.
Читайте также
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю