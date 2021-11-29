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«Арсенал» Тула — «Локомотив»: стартовые составы команд

18:00
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Тульский «Арсенал» на своем поле примет «Локомотив» в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команды на эту встречу.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев, Э.Кангва, Хлусевич, Костадинов, К. Кангва, Марков.

Запасные: Левашов, Шамов, Беляев, Довбня, Бьернстрем, Камболов, Пантелеев, Хабибов, Давиташвили, Луценко, Тудорие.

«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Ненахов, Мурило, Едвай, Баринов, Марадишвили, Петров, Бека Бека, Смолов, Лисакович.

Запасные: Савин, Черный, Сильянов, Пабло, Рыбчинский, Бабкин, Борисенко, Зинович, Хлынов.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 19:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Локомотив

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры