Урунов получил травму в первом тайме матча против «Спартака»

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов получил травму в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Он был вынужден покинуть клуб уже в середине первого тайма.

В одном из моментов футболист присел на газон и обратился за помощью к врачам. Он уже не смог продолжить встречу.