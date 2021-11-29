Урунов получил травму в первом тайме матча против «Спартака»
17:28
Полузащитник «Уфы» Остон Урунов получил травму в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Он был вынужден покинуть клуб уже в середине первого тайма.
В одном из моментов футболист присел на газон и обратился за помощью к врачам. Он уже не смог продолжить встречу.
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