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Урунов получил травму в первом тайме матча против «Спартака»

17:28
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Полузащитник «Уфы» Остон Урунов получил травму в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Он был вынужден покинуть клуб уже в середине первого тайма.

В одном из моментов футболист присел на газон и обратился за помощью к врачам. Он уже не смог продолжить встречу.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 17:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Спартак

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры