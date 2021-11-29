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«Уфа» — «Спартак»: Никитин открыл счет во втором тайме

18:31
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Защитник «Уфы» Алексей Никитин отличился в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Он открыл счет на 70-й минуте — 1:0.

Александр Селихов смог справиться с первым ударом с близкого расстояния, но мяч отлетел к Никитину, который вогнал его под перекладину.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 17:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Спартак

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры