Защитник «Уфы» Алексей Никитин отличился в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Он открыл счет на 70-й минуте — 1:0.

Александр Селихов смог справиться с первым ударом с близкого расстояния, но мяч отлетел к Никитину, который вогнал его под перекладину.