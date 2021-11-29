«Уфа» — «Спартак»: Никитин открыл счет во втором тайме
18:31
Защитник «Уфы» Алексей Никитин отличился в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Он открыл счет на 70-й минуте — 1:0.
Александр Селихов смог справиться с первым ударом с близкого расстояния, но мяч отлетел к Никитину, который вогнал его под перекладину.
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