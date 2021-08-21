«Арсенал» — «Спартак»: Соболев на скамейке, Жиго в «старте» красно-белых
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Арсенала» на матч 5-го тура Тинькофф РПЛ.
Нападающий красно-белых Александр Соболев, который недавно продлил контракт со «Спартаком» и не получил вызов в сборную России на матчи отбора ЧМ, остался на скамейке запасных.
Защитник Самюэль Жиго, который может перейти в «Торино», попал в стартовый состав «Спартака».
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Ткачев, Гулиев, Чаушич, Хлучевич, Костадинов, Марков.
Запасные: Шамов, Довбня, Сокол, Суханов, Бьернстрем, Пантелеев, Кангва, Панченко, Аджоев, Тудорие.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Ломовицкий, Крал, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Марков, Кутепов, Гапонов, Литвинов, Мирзов, Игнатов, Умяров, Хендрикс, Соболев.
Встреча «Арсенал» — «Спартак» пройдет сегодня, 21 августа, на стадионе в Туле (начало — в 16.00 по московскому времени).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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