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«Фишт» проводит плановые мероприятия по улучшению качества газона

15:22

Руководство сочинского стадиона «Фишт» проводит плановые агротехнические мероприятия по улучшению качества газона после получения предупреждения от Российской премьер-лиги (РПЛ).

Стадион &quot;Ростова&quot;.РПЛ вынесла предупреждения о состоянии газона на стадионах «Рубина», «Сочи», «Ахмата» и «Ростова»

В субботу РПЛ временно приостановила действие сертификатов домашних стадионов казанского «Рубина» и «Ростова» в связи с неудовлетворительным качеством полей, грозненский «Ахмат» и «Сочи» получили предупреждения по той же причине. Ранее Богомолов сообщил ТАСС, что претензий от РПЛ после предыдущего матча не было.

«Там вопрос шел по поводу последнего матча, после него не было никаких замечаний, — цитирует ТАСС руководителя «Фишта» Вениамина Богомолова. — После игры с «Уралом» (в РПЛ 9 августа) было направлено письмо о том, что на поле были замечены некоторые недочеты, попросили их устранить и принять меры. Мы планово проводили свои агротехнические мероприятия, после игры с «Химками» [16 августа] уже делегат матча написал, что состояние поля хорошее».

«В настоящее время нами проводятся все агротехнические мероприятия, которые как раз для таких климатических условий в это время годы положены по плану. В чем была суть претензий? Видимо, что-то не так показалось визуально, мне сложно как-то прокомментировать, что конкретно. Не было указано, что именно».

«Фишт» является домашней ареной «Сочи» с 2018 года. Арена вмещает 45 тыс. зрителей. «Сочи» матчи пятого и шестого туров РПЛ проведут на выезде, точные даты дальнейших игр чемпионата России не определены.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т
Спартак

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12186673

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Роман Шишов все материалы автора

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