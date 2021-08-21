«Фишт» проводит плановые мероприятия по улучшению качества газона

Руководство сочинского стадиона «Фишт» проводит плановые агротехнические мероприятия по улучшению качества газона после получения предупреждения от Российской премьер-лиги (РПЛ).

В субботу РПЛ временно приостановила действие сертификатов домашних стадионов казанского «Рубина» и «Ростова» в связи с неудовлетворительным качеством полей, грозненский «Ахмат» и «Сочи» получили предупреждения по той же причине. Ранее Богомолов сообщил ТАСС, что претензий от РПЛ после предыдущего матча не было.

«Там вопрос шел по поводу последнего матча, после него не было никаких замечаний, — цитирует ТАСС руководителя «Фишта» Вениамина Богомолова. — После игры с «Уралом» (в РПЛ 9 августа) было направлено письмо о том, что на поле были замечены некоторые недочеты, попросили их устранить и принять меры. Мы планово проводили свои агротехнические мероприятия, после игры с «Химками» [16 августа] уже делегат матча написал, что состояние поля хорошее».

«В настоящее время нами проводятся все агротехнические мероприятия, которые как раз для таких климатических условий в это время годы положены по плану. В чем была суть претензий? Видимо, что-то не так показалось визуально, мне сложно как-то прокомментировать, что конкретно. Не было указано, что именно».

«Фишт» является домашней ареной «Сочи» с 2018 года. Арена вмещает 45 тыс. зрителей. «Сочи» матчи пятого и шестого туров РПЛ проведут на выезде, точные даты дальнейших игр чемпионата России не определены.