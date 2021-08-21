ЦСКА — «Ахмат»: Фернандес, Влашич и Дзагоев в старте, Заболотный и Гайч остались в запасе
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ахмата» на матч 5-го тура Тинькофф РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Бийол, Дивеев, Обляков, Мухин, Ахметов, Влашич, Дзагоев, Эджуке, Чалов.
Запасные: Тороп, Набабкин, Васин, Фукс, Кучаев, Бистрович, Марадишвили, Зайнутдинов, Бохинен, Яковлев, Заболотный, Гайч.
«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Пуцко, Нижич, Тимофеев, Уткин, Карапузов, Харин, Бериша, Конате.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Ибишев, Коновалов, Садулаев, Полярус, Адуев, А. Кадыров, Архипов.
Матч пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 16:00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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