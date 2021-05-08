Реакция жены вратаря «Уфы» Беленова после отбитого пенальти в матче с «Зенитом»
Вратарь «Уфы» Александр Беленов отразил 11-метровый удар в исполнении форварда «Зенита» Сердара Азмуна в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.
Иранский нападающий пробил в правый от себя угол, но голкиперу удалось отразить этот удар.
Беленов отбил уже третий пенальти в этом сезоне. Ранее ему удалось парировать удары с точки в матчах со «Спартаком» (1:1) и «Тамбовом» (4:0).
Татьяна Беленова, жена вратаря «Уфы», эмоционально отреагировала на удачную игру мужа.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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