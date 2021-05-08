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Реакция жены вратаря «Уфы» Беленова после отбитого пенальти в матче с «Зенитом»

15:08
Эмоции жены Александра Беленова на матче с «Зенитом». Эмоции жены Александра Беленова на матче с «Зенитом».
Эмоции жены Александра Беленова на матче с «Зенитом».
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Вратарь «Уфы» Александр Беленов отразил 11-метровый удар в исполнении форварда «Зенита» Сердара Азмуна в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

Иранский нападающий пробил в правый от себя угол, но голкиперу удалось отразить этот удар.

Беленов отбил уже третий пенальти в этом сезоне. Ранее ему удалось парировать удары с точки в матчах со «Спартаком» (1:1) и «Тамбовом» (4:0).

Татьяна Беленова, жена вратаря «Уфы», эмоционально отреагировала на удачную игру мужа.

Эмоции жены Александра Беленова на матче с "Зенитом".
Эмоции жены Александра Беленова на матче с «Зенитом».
Уфа — Зенит

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