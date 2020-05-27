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«Арсенал» первым в России установил на стадионе и базе дезинфицирующие тоннели

20:04
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Тульский «Арсенал» установил на стадионе и тренировочной базе дезинфицирующие тоннели, сообщается в официальном Instagram клуба.

Туляки стали первым клубом в РПЛ, кто постаивл такие устройства.

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