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«Арсенал» объявил о назначении главного тренера и его штаба

15:28
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Пресс-служба «Арсенала» объявила о назначении нового главного тренера команды и его тренерского штаба.

Сергей Подпалый, завершавший сезон-2019/20 в качестве и.о. главного тренера, окончательно утвержден в должности рулевого тульской команды. В четверг руководитель клуба, Гурам Аджоев сообщил о том, что 56-летний специалист будет готовить «Арсенал» к новому сезону.

В тренерский штаб Подпалого вошли Николай Ковардаев, тренер вратарей Дмитрий Лукошкин и тренер по физподготовке Михаил Соловей.

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