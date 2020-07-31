«Арсенал» объявил о назначении главного тренера и его штаба

Пресс-служба «Арсенала» объявила о назначении нового главного тренера команды и его тренерского штаба.

Сергей Подпалый, завершавший сезон-2019/20 в качестве и.о. главного тренера, окончательно утвержден в должности рулевого тульской команды. В четверг руководитель клуба, Гурам Аджоев сообщил о том, что 56-летний специалист будет готовить «Арсенал» к новому сезону.

В тренерский штаб Подпалого вошли Николай Ковардаев, тренер вратарей Дмитрий Лукошкин и тренер по физподготовке Михаил Соловей.