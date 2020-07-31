«Арсенал» объявил о назначении главного тренера и его штаба
Пресс-служба «Арсенала» объявила о назначении нового главного тренера команды и его тренерского штаба.
Сергей Подпалый, завершавший сезон-2019/20 в качестве и.о. главного тренера, окончательно утвержден в должности рулевого тульской команды. В четверг руководитель клуба, Гурам Аджоев сообщил о том, что 56-летний специалист будет готовить «Арсенал» к новому сезону.
В тренерский штаб Подпалого вошли Николай Ковардаев, тренер вратарей Дмитрий Лукошкин и тренер по физподготовке Михаил Соловей.
??Сергей Подпалый — главный тренер «Арсенала»— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) July 31, 2020
В штаб Сергея Подпалого вошли Николай Ковардаев, тренер вратарей Дмитрий Лукошкин и тренер по физической подготовке Михаил Соловей, хорошо знакомые тульским болельщикам по работе в ПФК «Арсенал». pic.twitter.com/WIcRMEYQw2