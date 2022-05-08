Нападающий Хакшабанович ответил на вопрос о возможном возвращении в «Рубин»

Нападающий «Югордена» Сеад Хакшабанович оценил возможность возвращения в Россию.

«Эта ситуация не от меня зависит, а от решения ФИФА, сейчас происходят более важные вещи. Я ничего не знаю.

Возможно ли возвращение в Россию? Мне там нравилось, так что это не проблема", — цитирует Хакшабановича Fotballskanalen.

Напомним, игрок воспользовался правом ФИФА о приостановлении контракта с «Рубином» до 30 июня.

В 7 матчах за «Югорден» Хакшабанович забил 2 мяча и сделал одну голевую передачу.